Пила і не догледіла: суд ухвалив несподіване рішення щодо горе-матері, чий син загинув на кар'єрі у Кривому Розі

Мати може за бажання повернути своїх дітей

У Кривому Розі суд ухвалив вирок багатодітній матері, чий 6-річний син загинув в Інгулецькому кар’єрі у листопаді 2022 року. Жінку засудили до ув’язнення, але призначили випробувальний термін.

Про це повідомляє портал "На часі". Вирок оголошено в Інгулецькому районному суді 28 травня.

За даними слідства, мати 6-річного Данила Литенця не забезпечила дитині належних умов проживання. Жінка часто вживала спиртні напої, не працювала і не цікавилася життям своїх дітей. Жила вона зі співмешканцем і своєю матір’ю її коштом.

У травні 2024 року суд уклав з обвинуваченою угоду про визнання винності. На засіданні 28 травня вона визнала свою провину, а суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з одним роком випробувального терміну. Це означає, що жінка зможе повернути своїх дітей після того, як у вересні 2023 року суд ухвалив їх забрати, але без позбавлення батьківських прав.

"Злочин є нетяжким. Відповідно до Досудової доповіді, ризики низькі, і орган пробації вважає за можливе виправлення обвинуваченої без позбавлення волі", – йдеться у тексті вироку.

Нагадаємо, що трагедія сталася 18 листопада 2022 року. 6-річний Данило Літенець о 12:00 пішов із дому і не повернувся. Мати не заявила в поліцію, пояснивши це тим, що дитина і раніше часто йшла, і не ночувала вдома, але завжди поверталася. Через три тижні, 8 грудня його тіло знайшли в кар’єрі ПрАТ "Інгулецький ГЗК" разом із 8-річним загиблим Георгієм Ковальовим. Хлопчики пішли з дому в один день. Судмедекспертиза встановила, що діти померли першої ночі перебування в кар’єрі, оскільки температура була 0 градусів.

Зазначимо, що у горе-матері було четверо дітей 18, 12, 6 та 5 років, двоє з яких, 12 та 5 років, проживали з бабусями. Їхнім життям жінка не цікавилася. До речі, раніше вона вже потрапляла у поле зору правоохоронців — 2020 року її притягали до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до дітей. Данило часто йшов ночувати до 8-річного сусіда та друга Георгія Ковальова, не попереджаючи матір. Сім’я другого хлопчика теж була неблагополучною, батьки випивали тачасто скандалили, за словами сусідів.

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