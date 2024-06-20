Сожжение роспропаганды и диверсии в неожиданных местах: как выглядит движение сопротивления "Желтая лента"

Только в оккупированном Крыму к движению присоединились более 6 тысяч патриотов Украины

Недавно поезд №192/191 Одесса — Краматорск стал очередным напоминанием о временно оккупированных городах, городках и селах. Их названия нанесены на ливреи вагонов по инициативе движения "Желтая лента", а внутри — ящики, в которых можно оставить послания украинцам, ожидающим освобождения в своих домах. О том, как наши граждане сопротивляются под пристальным вниманием оккупантов "Телеграф" расспросил одну из активисток общественного сопротивления.

Поезд №192/191, объединяющий курортную Одессу и Краматорск — узловую станцию в Донецкой области, делает в пути 23 остановки. И теперь все пассажиры и те люди, кто их встречает или провожает, могут прочитать на вагонах названия десятков населенных пунктов, оккупированных россиянами.

При посадке в вагон пассажиры видят названия временно оккупированных городов и сел Украины.

— Идея напомнить об оккупированных населенных пунктах путем нанесения их названий на ливрею поезда возникла из-за желания показать украинцам и всему миру, что оккупированные территории остаются частью Украины, и в очередной раз привлечь внимание к тем, кто в тени оккупации продолжают сопротивляться россиянам, — рассказала Екатерина (имя изменено из соображений безопасности. — Авт .) — одна из участниц "Желтой ленты" — движения, которое стало лауреатом Премии Сахарова в 2022 году. — "Укрзализныця" пошла навстречу нашему предложению и помогла реализовать этот символический жест, который должен подчеркнуть несокрушимость и единство украинского народа. Выбрали этот подход, чтобы каждый смог почувствовать свою важность, а ведь так оно и есть.

Активистка добавила, что в случае освобождения того или иного населенного пункта, чье название "напечатано" на ливрее поезда, его не будут удалять. Оставят как своего рода памятный знак о том, что переживали жители захваченных врагом городов и сел.

В вагонах поезда Одесса-Краматорск можно оставить послания жителям территорий, ожидающих освобождения.

— Однако если у активистов с освобожденной территории будут другие идеи по этому поводу – мы открыты для предложений. "Желтая лента" — это очень демократичная горизонтальная организация, — констатирует собеседница. — Несмотря на то, что оккупанты усилили контрразведывательные меры, увеличили количество блокпостов, патрулей в городах, проводят постоянно обыски и применяют физическую силу, количество активистов продолжает расти. Сейчас нас около 15 тысяч. Это не только те люди, кто демонстрирует видимое сопротивление — распространяют желтые ленты, патриотические плакаты, сжигают русскую символику и пропаганду, поднимают сине-желтые флаги. Это также те, кто собирает информацию о коллаборантах и предателях на ТОТ Украины.

Больше всего участников движения насчитывается в Крыму, захваченном Россией еще задолго до полномасштабного вторжения. Такую статистику приводит собеседница.

— Количество активистов на полуострове превышает 6 тысяч, то есть это почти половина всех наших активистов, — говорит представительница "Желтой ленты". — Также значительная активность отмечается на территориях Запорожской и Херсонской областей, но движение в целом охватывает все временно оккупированные территории Украины. И здесь следует отметить, что в названных двух областях, которые находятся в оккупации меньше, чем Крым, Донецкая и Луганская область, сопротивляться намного сложнее. Потому что здесь россияне действуют более жестко и, имея негативный опыт в других регионах, пытаются подавить протест еще в зародыше.

Изображение флага, как и желтая лента, завязанная в людных местах, – тихое сопротивление против оккупантов.

Однако и на третьем году "большой" войны к "Желтой ленте" присоединяются новые участники, а те, кто с движением давно, делают все, чтобы поддержать единомышленников.

— Активисты находят мотивацию в поддержке людей в оккупации и демонстрации, что оккупация не сломила их дух, — отмечает активистка. — Они хотят показать, что оккупированные города остаются украинскими, и что местные жители ждут освобождения ВСУ. Они понимают, что их действия помогают сохранить надежду и единство. Для некоторых мотивация — их дети: желание дать им лучшую жизнь. Для некоторых родители, а для меня это осознание того, что оккупант, который грабит, убивает и уничтожает украинцев, не может ничего хорошего принести, поэтому стоит бороться за изменения.

Девушка добавляет, что для "тихой" борьбы с оккупационным режимом активисты применяют разные методы, но большинство из них не оглашают и не конкретизируют в целях безопасности участников.

— Не всем из того, что делают участники движения, можно поделиться в принципе, ведь никогда не знаешь, откуда может прийти опасность, — отмечает Екатерина. — Кстати, это одна из причин, почему деятельность активистов осуществляется исключительно анонимно и никак участники движения не соединены между собой. А по методам могу назвать такие примеры: сантехник в местной оккупационной администрации специально ремонтирует трубу так, чтобы ее прорвало еще раз и это заставило оккупационные власти переехать в другое здание. Автомеханик засыпает песок в бак для горючего и что-то подкручивает в авто, чтобы оно снова вышло из строя через небольшой промежуток времени. Это также своеобразное сопротивление российским властям — создание им дискомфорта во всем.

На захваченных россиянами территориях активисты даже умудряются подпольно печатать полиграфию.

Ну и, конечно, можно развешивать плакаты, желтые ленты, рисовать граффити, собирать и сжигать российскую пропаганду, которой просто мо-о-оре, уничтожать символы рашизма — триколоры, колорадские ленты и прочий мусор. Даже такими мелкими действиями мы показываем, что не сломались, что продолжаем борьбу, — говорит девушка.

По словам Екатерины, даже соблюдение всех правил не гарантирует полную безопасность для активистов. Но по каждому сложному случаю представители общественного сопротивления делают выводы.

— Например, весной 2023 года в Севастополе была задержана наша активистка Вероника Столярова, — говорит девушка. — В кратчайшие сроки мы приложили максимум усилий, чтобы вывезти ее на подконтрольную Украине территорию и сейчас у нее все хорошо, она живет в Киеве. После этого инцидента мы еще раз прошлись по всем активистам с обсуждением подробно всех моментов безопасности.

Участники движения пытаются максимально ликвидировать газеты пропагандистов.

Среди основных – перед тем, как вы собираетесь что-то предпринять в рамках сопротивления, нужно почистить телефон от диалога с координатором, с чат-ботом. В некоторых случаях мобильный с собой вообще не стоит брать, потому что в случае остановки и проверки российскими правоохранителями его будут тщательно проверять. При этом будут смотреть, на какие вы телеграм-каналы подписаны, что у вас за фото в галерее, ваши контакты. Были даже случаи, когда оккупанты обращали внимание на украинские фамилии типа Шевченко.

Плюс в оккупации регулярно силовики устраивают т.н. "плановые обыски". По каким-то им только известным причинам они выбирают какое-то жилое здание и тщательно его изучают. Поэтому мы проговариваем с активистами, что открытки, желтые ленты, баллончики с краской, особенно если это желтая и синяя краски, ни в коем случае не должны находиться дома. Это все должно быть закопано, спрятано, прикрыто в каких-то "третьих" местах.

В оккупированном Геническе можно увидеть такие купюры с патриотическими высказываниями.

Напоследок Екатерина отметила, что у активистов движения в планах много разного рода активностей, в том числе и на территории, подконтрольной Украине.

— Задумок много, но их реализация требует времени и огромного планирования, поэтому новые акции обязательно будут, но о них уже немного погодя, — говорит девушка и напоминает, что приобщиться к самому большому движению сопротивления можно через чат-бот "Вместе": @zhovta_strichka_bot.