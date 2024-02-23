Героизм на каждой странице: в Украине выпустили календарь сопротивления

Страницы раскрывают образы украинского сопротивления

Украинские художники и бойцы Движения сопротивления ССО создали календарь "Третий год полномасштабного сопротивления". Он посвящен героизму украинского народа в борьбе с русским агрессором.

На обложке календаря изображена скульптура "Дух сопротивления". Она символизирует несокрушимость украинского народа и тотальное сопротивление. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Третий год полномасштабной агрессии Украина встречает в огне яростного тотального сопротивления. Победы и подвиги опаленных, ожесточенных, закаленных борьбой, сплоченных духом сопротивления украинцев уже воспеваются в художественных проектах и рефлексиях", — говорится в сообщении.

Каждый месяц календаря – это конкретный человек с маской на лице. Она является символом принадлежности к сопротивлению, а также обобщенный образ "лиц" героев, вставших на защиту Украины. На последней странице маска висит на ноже, призывая к борьбе.

Календарь начинается с 24 февраля, в день, когда российские войска вторглись на украинскую территорию. Дня, когда украинцы объединились в единый народ, противостоящий агрессору.

Ранее "Телеграф" писал, что стриминговый сервис Netflix объявил о выходе документального сериала "Поворотный момент: Атомная бомба и Холодная война". В нем появится президент Украины Владимир Зеленский.