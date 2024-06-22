Горе победителям. Почему Сталин устроил голод 1946—1947 годов

Голодало около 100 миллионов человек, то есть более половины жителей СССР

Голод 1946—1947 годов находится в тени Большого голода начала 30-х годов и незаслуженно обделен вниманием историков. Во всем мире по этому вопросу вышли только две монографии — москвича Вениамина Зимы и американца Николаса Генсона. Оба автора справедливо пишут о том, что катастрофа была искусственной, ее можно было избежать.

Да, после Второй мировой погибло меньше, чем в ходе индустриализации: в 1946—1947 годах ушли из жизни около миллиона людей — от голода, и еще около миллиона — от вызванных им болезней. Еще около двух миллионов стали инвалидами. Но, с другой стороны, этот ужасный акт был не просто преднамеренным, а прошел по испытанной схеме, стал рецидивом преступления 1932—1933 годов. Вину вождя усугубляет и то, что он истреблял людей после самой кровопролитной в истории страны и всего человечества войны, где он положил десятки миллионов своих подданных на фронте и в тылу.