Как часто нужно проводить проверку счетчиков на горячую воду и почему это важно

Клиентам нужно самостоятельно заказывать проверку

Периодическая проверка счетчиков на воду не менее важна, чем своевременная передача показаний. Это позволяет избежать неточностей в расчетах и предотвратить возможные поломки.

"Телеграф" напомнил украинцам, как часто собственнику квартиры необходимо заказывать проверку счетчиков и к кому обращаться с этим вопросом. Это важная и нужная процедура для любого потребителя коммунальных услуг.

Периодичность проверки счетчиков на горячую воду

Согласно статье 13 закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности" владелец недвижимости обязан осуществлять проверку счетчиков один раз в четыре года. Это необходимо делать, чтобы убедиться в работоспособности прибора и корректности учета водоснабжения.

Чтобы узнать, когда нужно провести проверку, необходимо заглянуть в квитанцию, где обычно поставщик услуг указывает рекомендуемый период. Если такой информации нет, тогда следует узнать дату регистрации прибора в системе и его последнюю проверку в соответствующем паспорте.

Как и у кого заказывать проверку счетчиков на горячую воду

Потребителям самостоятельно нужно заказывать проверку, но только в сертифицированных организаций. На сайте Министерства экономики Украины есть ссылка, где можно ознакомиться со списком. Также проверку счетчиков воды можно заказать в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Но стоит помнить, что проверка счетчиков производится с демонтажем, поэтому после монтажа проверенного прибора нужно заказать его опломбирование. Эта услуга бесплатная. После поверки счетчиков документы о ее подтверждении нужно передать в ЦКС.

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