Чтобы избежать лишних начислений: когда и как правильно передавать показания счетчика за свет

С первого июня цена за свет для населения выросла

Ситуация с электроэнергией в Украине остается напряженной, поэтому в городах продолжают действовать плановые графики отключений. Но гражданам по-прежнему необходимо производить коммунальные платежи и правильно передавать показания счетчиков.

"Телеграф" напомнил украинцам, до какого числа нужно передать показания электросчетчика. Это важно сделать, если хотите избежать лишних начислений. О правилах передачи показаний говорится в разъяснении энергокомпании Yasno.

Когда и как передавать показания счетчика за свет

Каждый потребитель электроэнергии должен фиксировать показания своего счетчика, а после передавать эти данные до 4 числа каждого месяца. Это необходимо делать, чтобы получать счета только за фактически потребленную электроэнергию, избежав тем самым дополнительных начислений.

Если вы в назначенный срок не передали свои показания, тогда объем потребления будет рассчитываться по среднесуточному потреблению, а ваши цифры не будут учтены.

Передать показатели за электроэнергию можно с помощью разных способов:

зайти на сайт ОСР в свой личный кабинет;

позвонить в колл-центр ОСР и сказать данные;

отправить показатели через чат-бот в мессенджерах Viber, Telegram, Facebook;

Отметим, что с 1 июня текущего года в Украине подняли стоимость тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 гривны за киловатт-час. Платить такую цену за предоставление услуги население будет до июня 2025 года.

"Телеграф" писал ранее, кто и зачем проводит поверку счетчиков на воду. Предлагаем узнать об этой процедуре подробнее.