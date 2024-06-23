Як часто потрібно проводити перевірку лічильників на гарячу воду і чому це важливо

Клієнтам потрібно самостійно замовляти перевірку

Періодична перевірка лічильників на воду є не менш важливою, ніж своєчасна передача показань. Це дозволяє уникнути неточностей у розрахунках та запобігти можливим поломкам.

"Телеграф" нагадав українцям, як часто власнику квартири необхідно замовляти перевірку лічильників та до кого звертатися із цим питанням. Це важлива та потрібна процедура для будь-якого споживача комунальних послуг.

Періодичність перевірки лічильників на гарячу воду

Відповідно до статті 13 закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" власник нерухомості зобов’язаний здійснювати перевірку лічильників один раз на чотири роки. Це необхідно робити, щоб переконатися у працездатності приладу та коректності обліку водопостачання.

Щоб дізнатися, коли потрібно провести перевірку, необхідно заглянути у квитанцію, де зазвичай постачальник послуг вказує рекомендований період. Якщо такої інформації немає, тоді слід дізнатись дату реєстрації приладу в системі та його останню перевірку у відповідному паспорті.

Як і в кого замовляти перевірку лічильників на гарячу воду

Споживачам самостійно потрібно замовляти перевірку, але лише у сертифікованих організацій. На сайті Міністерства економіки України є посилання, де можна ознайомитись зі списком. Також перевірку лічильників води можна замовити у Центрі комунального сервісу (ЦКЗ).

Але варто пам’ятати, що перевірка лічильників здійснюється з демонтажем, тому після монтажу перевіреного приладу необхідно замовити його опломбування. Ця послуга безплатна. Після перевірки лічильників документи про її підтвердження потрібно передати до ЦКС.

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