Это было невыносимо: какие унижения таили в себе туалеты в СССР (фото)

Многие предпочитали ходить "по маленькому" в кустики"

"Жители" Советского Союза часто сталкивались с дефицитом даже самых необходимых товаров — от привычных подгузников до косметики, одежды и еды. Однако не только с отсутствием этих предметов сталкивались в "совке" - обычные граждане не могли нормально удовлетворить даже свои базовые потребности.

Да, в Советском Союзе были проблемы даже с наличием туалетов на улицах, на работе и даже в школах. "Телеграф" расскажет, какими туалетами пользовались жители "самой великой и могучей".

Часто в общественных туалетах не было даже дверей

Если советскому человеку захотелось в туалет на улице, это часто ставало проблемой — их было очень мало. Как правило, уборные в больших городах были расположены в центре, занимали целое здание и были платными.

Внешне туалеты выглядели красиво: здания часто украшались мрамором, а вход был платным. Однако внутри кабинки, как правило, были без дверей, стены не доходили до потолка, а вместо унитазов были дыры. Конечно, о туалетной бумаге оставалось только мечтать.

Общественные туалеты убирали очень редко

Однако даже в такой туалет постоянно собиралась большая очередь. Кто не смог дождаться — бегал "по делам" в кусты или подъезд.

Плата за вход также не была гарантией чистоты и гигиены. Часто в этих туалетах было грязно и не очень приятно пахло. Однако еще хуже дело обстояло в вокзальных туалетах — они не убирались вообще.

Кстати, в СССР не было также туалетной бумаги. Люди научились даже обходиться без этого необходимого предмета.