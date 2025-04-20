Украинка устроила пикантную фотосессию с куличом на море в Одессе — понравилось не всем
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Девушка показала свои пояса
Девушка в Одессе у моря устроила оригинальную фотосессию на Пасху. Украинцы были в шоке.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там показали подходящее фото.
На первом изображении – сцена с двумя людьми на песчаном берегу моря. Одна из них одета в розовое бикини и, похоже, имеет кроличьи ушки. Другой человек сидит на корточках или на коленях рядом, держа в руках что-то похожее на телефон.
Украинцы были шокированы тем, что увидели. Они сделали и комплименты и ругали женщину.
- "Без яиц как-то не пасхально"
- "И что? Отберите у обезьян телефоны"
- "Симпатическая ягодица.."
- "Фигура шикарная
- "А яйца где?"
- "Куличка из Булочек (булочки), на фоне других Булочек
Напомним, атмосфера пасхальных праздников больше всего ощущалась в Одессе. Благодаря замечательной весенней погоде горожане массово вышли на улицы.
Ранее "Телеграф" писал, что мужчина в центре Одессы ходил по улице и громко кричал на прохожих, делая вид, что он кот. Украинцы эмоционально отреагировали на это. А также рассказывали, что в "Сильпо" заметили мужчину со странным домашним любимцем. Местный мужчина рассчитывается на кассе с голубем, спокойно сидящим на его плече.