Украинка устроила пикантную фотосессию с куличом на море в Одессе — понравилось не всем

Девушка показала свои пояса

Девушка в Одессе у моря устроила оригинальную фотосессию на Пасху. Украинцы были в шоке.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там показали подходящее фото.

На первом изображении – сцена с двумя людьми на песчаном берегу моря. Одна из них одета в розовое бикини и, похоже, имеет кроличьи ушки. Другой человек сидит на корточках или на коленях рядом, держа в руках что-то похожее на телефон.

Украинцы были шокированы тем, что увидели. Они сделали и комплименты и ругали женщину.

"Без яиц как-то не пасхально"

"И что? Отберите у обезьян телефоны"

"Симпатическая ягодица.."

"Фигура шикарная

"А яйца где?"

"Куличка из Булочек (булочки), на фоне других Булочек

Напомним, атмосфера пасхальных праздников больше всего ощущалась в Одессе. Благодаря замечательной весенней погоде горожане массово вышли на улицы.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчина в центре Одессы ходил по улице и громко кричал на прохожих, делая вид, что он кот. Украинцы эмоционально отреагировали на это. А также рассказывали, что в "Сильпо" заметили мужчину со странным домашним любимцем. Местный мужчина рассчитывается на кассе с голубем, спокойно сидящим на его плече.