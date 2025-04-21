Причастны к войне в Украине? Немецкая компания год поставляла российскому оборонпрому важный металл

Руководство компании, несмотря на имеющиеся доказательства, отрицает, что поставляло материалы для российской оборонной промышленности.

Российская оборонная промышленность более года получала хром, металл стратегического значения, от немецкой компании, наладившей поставки в обход санкций. Компания за год продала оборонпрому России более половины годового российского объема импорта хрома.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. Речь идет об известной в Германии компании EKC.AG со штаб-квартирой в Баварии. EKC с января 2023 года по апрель 2024 года экспортировала в Россию хрома на 24 млн евро, что составило более 50% общего импорта хрома россиянами за этот период.

Издание напоминает, что хром критически важен для оборонного производства. В частности, этот материал используется в производстве вооружения: хромом покрывают изнутри стволы на артиллерийских орудиях и в стрелковом оружии, что существенно повышает его износостойкость и защищает от коррозии. Хромированные стволы имеют большую точность и служат значительно дольше нехромированных: в частности, ресурс артиллерийского ствола увеличивается по меньшей мере в три раза.

При этом компанию EKC возглавляет россиянин Владимир Платунов, живущий с 1990-х годов в Германии, несмотря на имеющееся российское гражданство. Руководящий состав компании – также лица с российским гражданством (финансовый директор – Евгений Порохня, главный менеджер по продажам – Олег Крылов), имеющие российские налоговые номера. Значительная часть из 21 сотрудника компании "владеет русским языком", а главные представительства расположены среди прочего в союзном россияне Китае. Среди главных клиентов EKC числился российский "Уралвагонзавод", ведущий производитель бронетехники для российской армии.

Руководство компании, несмотря на имеющиеся доказательства, отрицает, что поставляло материалы для российской оборонной промышленности. Великобритания 24 февраля 2025 года включила EKC в санкционный список. В ответ EKC выпустила официальное заявление, где заявила, что якобы соблюдает международные ограничения и планирует обжаловать санкции в судебном порядке – они, мол, незаконны. Впрочем, неизвестно, удалось ли компании реально сделать это.

Недавно действующий президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных еще администрацией Джо Байдена. Согласно указу, опубликованному в Федеральном реестре США, на один год продлено чрезвычайное положение, введенное после российской агрессии против Украины.

Тем временем демократы в Палате представителей Конгресса США представили новый законопроект, направленный на поддержку Украины и усиление санкций против России. Документ появился 14 апреля как ответ на позицию администрации президента Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны.