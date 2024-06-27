В СССР не было нормальных подгузников: почему и как без них обходились, ответ вас удивит

Мамочки были изобретательницами

Воспитание детей в СССР почти всегда сопровождалось подражанием странным стереотипам и трудностями. Ведь в советское время не было привычных нам подгузников.

"Телеграф" расскажет, как в СССР мамочки справлялись без памперсов и почему их не было.

Чем заменяли подгузники советские родители?

Обычно использовали тканевые пеленки, которыми обертывали младенцев. Их было просто использовать и стирать, но на долго их не хватало. Также мамы использовали марлю, которую сворачивали в несколько слоев и имитировали подгузник.

Однако, такие самодельные гигиенические средства не защищали от протеканий и порчи одежды. Поэтому в колыбельные и кроватки детям подкладывали клеенку. Если же ребенка нужно было куда-то далеко везти, то из клеенки делали подкладки, чтобы сделать невозможным протекание.

Почему же в СССР не было подгузников?

На это были технические и экономические причины. Однако все же СССР было массовое производство подгузников, но из ткани, ничем не уступавших самодельным.

С появлением первых привычных в нашем понимании памперсов на мировом рынке Советский Союз не смог конкурировать с зарубежными производителями. К тому же из-за нехватки сырья и высокой стоимости производства, памперсы не были доступны для большинства семей.

В каком году появились обычные памперсы в СССР?

Они появились в СССР только в начале 90-х годов, когда на мировом рынке появились первые образцы. Однако подгузники были дорогими и недоступными для большинства семей. В то время тканевые пеленки оставались наиболее популярным средством для гигиены младенцев.

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