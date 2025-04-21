Могут ли отправить в ТЦК после прохождения ВВК

В Минобороны ответили, что ВВК самостоятельно передает информацию о пригодности или непригодности к военной службе и мужчине не нужно нести документы в ТЦК

Заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности лица к военной службе должны быть в электронном формате. Эту информацию автоматически видит Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), поэтому врачи медкомиссии не могут попросить военнообязанного отнести документы в военкомат.

Информация о пригодности или непригодности лица есть в виде постановления от ВВК. Благодаря электронному кабинету она оформляется в электронном виде в МИС ВСУ, поэтому она автоматически поступает в реестр Оберіг и ТЦК, как сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там также отметили, что медкомиссия не имеет право вносить выводы в систему без реальных осмотров, то есть их должны проводить обязательно. Во время них врачи ВВК могут знакомиться с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, и вносить свои записи в ЭСОЗ.

В конце осмотра врачи ВВК в частности, председатель комиссии, все члены, которые принимали участие в заседании, и секретарь, удостоверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно получить электронное направление на ВВК в один клик.