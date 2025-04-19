В Украине назвали условия для начала перемирия

На некоторых участках фронта ситуация остается по-прежнему напряженной

Чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Владимир Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает все обстрелы на земле и в воздухе.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем telegram-канале. По его словам, сейчас стоит подождать, поскольку сегодня "важный день".

"Россия должна прекратить все удары на фронте, все обстрелы и выстрелы, все атаки с воздуха. Только так", — написал он.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на 21:25 ни о каком прекращении огня пока речи не идет, так как россияне не выполнили обещание.

Военный корреспондент Богдан Мирошников в свою очередь подтверждает, что на некоторых направлениях ситуация осталась прежней

Мониторинговый ресурс "Шо на фронте?" тоже опроверг информацию о том, что украинские военные якобы получили приказ о прекращении огня. Там призвали готовиться к ухудшению ситуации.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.