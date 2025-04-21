Попытка Путина провалилась: в ЦПД объяснили, зачем россиянам требовалось "перемирие"

Путин планировал выставить себя "миротворцем", но это ему не удалось

Кремль пытался реализовать информационную операцию против Украины, объявив в одностороннем порядке так называемое "пасхальное перемирие". Но попытка россиян провалилась: российскому правителю Владимиру Путину не удалось притвориться "великим миротворцем", хотя это было одной из главных целей российского режима.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в своем Telegram. Он напомнил, что российские оккупанты сами не придерживались объявленного "перемирия", используя это время для подготовки новых штурмовых действий и продолжая штурмы на ключевых направлениях.

"Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе… Конечно, если бы Россия хотела действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней. И, конечно же, очень целесообразным является предложение президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским", – отметил Коваленко.

По словам руководителя ЦПИ, скоро станет ясно, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Но, скорее всего, это не так, поскольку стремления РФ к миру пока вообще не видно.

"Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно", – резюмировал Коваленко.

Напомним, в США заявили ранее, что приветствовали бы возможность продолжения "Пасхального перемирия" в Украине, которое объявлял Владимир Путин. В Киеве после этого сообщили, что перемирия особо и не было, а россияне по старой традиции обвиняют во всех своих бедах Украину – активно придумывая фейки о якобы "украинских ударах" и "украинских обстрелах". Хотя именно россияне пытались использовать перемирие для дальнейшей подготовки боевых действий.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в течение 20 апреля несмотря на объявленное "перемирие" российские войска совершили 67 штурмов против украинских позиций на разных направлениях, больше всего – на Покровском. Было зафиксировано 1355 российских обстрелов, из них 713 – с использованием тяжелого вооружения и 673 применения россиянами FPV. Украинские войска, со своей стороны, исключительно реагировали на российские обстрелы и атаки.