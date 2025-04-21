Особенный понедельник после Пасхи 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Узнайте, что строго запрещено делать сегодня в Поливальный понедельник

В первый день после Пасхи 2025 в народе традиционно празднуют Поливальный понедельник. Этот день также известен как Обливной, Мокрый или Водяной понедельник — благодаря необычному обычаю обливания водой, который практикуется не только в Украине, но и в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии.

Поливальный понедельник — один из любимых праздников у христиан. Как следует из названия, главная традиция этого дня — обливание окружающих водой. Считается, что такая символическая "водная баня" приносит удачу и достаток.

Особое внимание в этот день доставалось девушкам — их окатывали водой в надежде, как верили, подарить им красоту и крепкое здоровье. Юноши выбирали тех, кто им особенно нравился, а в благодарность получали от девушек крашенки.

В Поливальный понедельник принято навещать родственников и друзей, угощать их освященными в церкви пасхальными сладостями. Люди приветствуют друг друга словами: "Христос Воскрес!" и получают в ответ: "Воистину Воскрес!"

Народные приметы 21 апреля

День выдался солнечным и ясным — таким будет и лето.

Утром зарядил дождь — лето будет дождливым.

Птицы вернулись из теплых стран, но не поют — будут морозы.

Что нельзя делать 21 апреля

Сердиться и ссориться. Как и во все пасхальные дни, считается, что ссоры могут принести беду.

Фото: freepik

Заниматься тяжелой работой . Пасхальная неделя — это светлая седмица, и первые ее дни особенно посвящены отдыху, молитве, общению с близкими.

. Пасхальная неделя — это светлая седмица, и первые ее дни особенно посвящены отдыху, молитве, общению с близкими. Напиваться допьяна и объедаться — во всем нужна мера, даже после строгого Великого поста.

Праздники и события 21 апреля

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day)

Международный день пряника

День рождения королевы Елизаветы II в Британии

У кого именины 21 апреля

Сегодня отмечают свои именины Федор и Максим.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.