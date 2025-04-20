Трамп надеется, что Украина и Россия заключат мирное соглашение: даже назвал приблизительные сроки

Основание для таких смелых прогнозов со стороны Трампа остается непонятным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы уже на этой неделе могут заключить мирное соглашение. На чем основан такой его смелый прогноз – Трамп традиционно не стал объяснять.

Соответствующий пост американский президент выложил в собственной соцсети Truth Social. Трамп отметил, что надеется на заключение Украиной и Россией мирного соглашения, не объясняя причин, которые позволяют ему делать такие прогнозы.

"Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с процветающими США и заработают состояние", — добавил президент США.

Отметим, что основа для таких смелых прогнозов действительно остается непонятной. Так, в США заявили ранее, что приветствовали бы возможность продолжения "Пасхального перемирия" в Украине, которое объявлял Владимир Путин. В Киеве после этого сообщили, что перемирия особо и не было, а россияне по старой традиции обвиняют во всех своих бедах Украину – активно придумывая фейки о якобы "украинских ударах" и "украинских обстрелах". Хотя именно россияне пытались использовать перемирие для дальнейшей подготовки боевых действий.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в течение 20 апреля, несмотря на объявленное "перемирие", российские войска совершили 67 штурмов против украинских позиций на разных направлениях, больше всего — на Покровском. Было зафиксировано 1355 российских обстрелов, из них 713 – с использованием тяжелого вооружения и 673 применения россиянами FPV. Украинские войска, со своей стороны, исключительно реагировали на российские обстрелы и атаки.

Таким образом, на всех основных направлениях фронта перемирия не было. Если Россия не способна придерживаться элементарного прекращения огня – непонятно, о каком вообще мирном соглашении может идти речь.