В США "устали от войны": Келлог разозлил украинцев новым заявлением

Заявления спецпредставителя не понравились украинцам

В США "устали от войны" России против Украины, а потому пригрозили выйти из переговоров. В Вашингтоне говорят, что у них есть и другие проблемы мира, которыми им надо заняться.

Об этом рассказал специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. Он объяснил, почему глава Госдепартамента Марко Рубио допустил выход США из переговорного процесса.

"Его (Рубио — ред.) слова тяжелые, но он и должны быть тяжелыми. Потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть слишком много других проблем в мире, в которые США должны быть вовлечены. Эта война идет слишком долго. Но я думаю, что у нас есть возможность", — сказал Келлог.

По его словам, сейчас американские переговорщики сверяют "списки требований" Украины и России, чтобы найти общие позиции. Кроме того, он выразил надежду, что во время встречи в Лондоне, которая пройдет на следующей неделе, будет достигнут какой-то существенный результат.

Стоит отметить, что в Украине разговоры об "усталости от войны" воспринимаются весьма остро, а потому закономерная реакция последовала незамедлительно.

Добавим, что заявление Рубио об "отступлении США" повлекло за собой волну возмущения среди украинцев. Сейчас набирают популярность мемы в адрес американского правительства, которое в очередной раз "переобулось", изменив позицию по войне в Украине.