Существует ли "Пасхальное перемирие"? Полная хронология событий (обновляется)

"Перемирие" должно продлиться до 00:00 21 апреля

В Украине с вечера 19 апреля продолжается так называемое "Пасхальное перемирие". Сегодня, в светлый праздник Пасхи, враг на фронте пытается создать общее впечатление прекращения огня, но в то же время противник не оставляет попыток продвигаться.

"Телеграф" следит за ситуацией и будет обновлять этот материал по мере поступления информации. Здесь собраны главные происшествия по данной теме и основные заявления ключевых лиц.

По поводу так называемого "Пасхального перемирия" уже высказались в США и Евросоюзе, а также украинские военные и глава государства Владимир Зеленский.

"Пасхальное перемирие" — что происходит 20 апреля

06:00 На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений с начала суток. Об этом говорится в утреннем докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

"В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом. На Курщине были русские артиллерийские удары и применение дронов. Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", — говорится в сообщении.

05:57 Украинская армия сейчас проводит исключительно оборонительные действия и реагирует на атаки российских войск. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции… Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными, войска будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", — сказал он в ответ на вопросы по поводу соблюдения прекращения огня на фронте.

05:39 В Евросоюзе крайне осторожно отреагировали на одностороннее провозглашение так называемого Пасхального перемирия Путина. Там говорят, что сначала нужно увидеть реальные действия российского президента.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальную остановку агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", — сказала главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер.

00:59 Конгрессмен от Республиканской партии США Джо Уилсон раскритиковал Путина и его "Пасхальное перемирие". Он считает, что "перемирие" однозначно является фейковым.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и тотальной развращенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, пока продолжает вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня. История запомнит его как слабого и жалкого человека", – говорит конгрессмен.

00:20 Зеленский сообщает, что ситуация по всем направлениям фронта после объявления Кремлем так называемого "Пасхального перемирия" различается в зависимости от того, где именно ведутся боевые действия.

По его словам, на территории Курской и Белгородской области продолжаются бои и продолжаются атаки российских оккупантов, в то время как на ряде других направлений действительно установилась тишина.

"Пасхальное перемирие" — что происходит 19 апреля

23:59 Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорит, что бои на фронте до сих пор продолжаются.

"Россия нарушает свои же обещания и не прекращает огонь", — отметил он.

Канал "Бахмутский демон" отмечает, что под Покровском никакого прекращения огня нет. Также канал сослался на данные ресурса DeepState, утверждающего, что стрелять россияне не прекратили ни на одном из направлений фронта.

22:43 DeepState, опросив некоторых военных, которые находятся на линии боевого столкновения, сообщает, что "практически нигде так называемого "перемирия" не ощущается".

"Орехов, Каменское — прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое — продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надеевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровская – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецкая – арта и штурмы. Времен Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянская – обстрелы. Фиголовка – затихло пока. Липцы – обстрелы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.