Сломался счетчик электроэнергии: куда обращаться, чтобы решить проблему

Сломанный счетчик будет неправильно показывать потребление электроэнергии

Счетчики, как и любой другой механизм, со временем выходит из строя, и важно вовремя обнаружить эту неисправность. Украинцам рассказали, куда обращаться, если прибор учета электроэнергии перестал работать.

Сломанный счетчик будет неправильно показывать потребление ресурсов, а это может привести к дополнительным расходам. В YASNO, как правильно действовать в таких случаях.

Что делать, если счетчик электроэнергии сломался

Если вы заметили, что ваш счетчик неправильно считает потребляемое электричество, необходимо позвонить оператору системы распределения (ОСР). И чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас.

Специалисты компании должны провести проверку и при необходимости заменить сломанный счетчик, сделать опломбирование и параметризацию. Потом YASNO как поставщик услуги, получает данные о потреблении электроэнергии от оператора системы распределения. Используя эту информацию, компания рассчитывает счета, применяя актуальные тарифы, и направляет их клиентам. Контакты ОСР можно просмотреть по ссылке.

К оператору системы распределения клиенты могут обращаться и по другим вопросам, в частности, чтобы проверить качество и надежность электроснабжения, подключиться или отключиться от системы распределения (линий). Если на ваши обращения нет ответа, украинцы могут подать жалобу поставщику услуги, чтобы он связался с ОСР.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине с июля подорожала электроэнергия. В Министерстве электроэнергетики рассказали о новом тарифе.