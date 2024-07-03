Зламався лічильник електроенергії: куди звертатися, щоб вирішити проблему

Зламаний лічильник неправильно показуватиме споживання електроенергії

Лічильники, як і будь-який інший механізм, згодом виходять з ладу, і важливо вчасно виявити цю несправність. Українцям розповіли, куди звертатись, якщо прилад обліку електроенергії перестав працювати.

Зламаний лічильник неправильно показуватиме споживання ресурсів, а це може призвести до додаткових витрат. У YASNO, як правильно діяти у таких випадках.

Що робити, якщо лічильник електроенергії зламався

Якщо ви помітили, що ваш лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію, необхідно зателефонувати оператору системи розподілу (ОСР). І чим раніше ви це зробите, то краще для вас.

Фахівці компанії повинні провести перевірку та при необхідності замінити зламаний лічильник, зробити опломбування та параметризацію. Потім YASNO як постачальник послуги отримує дані про споживання електроенергії від оператора системи розподілу. Використовуючи цю інформацію, компанія розраховує рахунки, застосовуючи актуальні тарифи та спрямовує їх клієнтам. Контакти ОСР можна переглянути за посиланням.

До оператора системи розподілу клієнти можуть звертатися і з інших питань, зокрема, щоб перевірити якість та надійність електропостачання, підключитися чи відключитися від системи розподілу (ліній). Якщо на ваші звернення немає відповіді, українці можуть подати скаргу до постачальника послуги, щоб він зв’язався з ОСР.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні з липня подорожчала електроенергія. У Міністерстві електроенергетики розповіли про новий тариф.