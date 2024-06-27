В Украине подорожал свет: сколько будут платить украинцы в июле

К каким суммам в платежках готовится украинцам в июле

В Украине 1 июня изменили тариф на электроэнергию. Теперь один киловатт-час для украинцев стоит 4,32 гривны и ближайший год останется на таком же уровне.

Как сообщали в Минэнерго, повышение тарифа на свет — это необходимый шаг, хоть и сложный. По словам министра энергетики Украины Германа Глущенко, после российских атак энергетический сектор нуждается в масштабном восстановлении и реконструкции.

Действовать новый будет до 30 апреля 2025 года включительно. Это означает, то стоимость света 1 июля останется такой же, как и 1 июня — 4,32 гривны.

Однако с подорожанием обычного тарифа вырос и ночной. Теперь его стоимость составляет 2,16 гривны за киловатт-час. Ночной тариф позволяет экономить, если установить двузонный счетчик. С 23:00 до 07:00 украинцам будут считать использованные киловатты в половину ниже от стандартного тарифа.

С подорожанием электроэнергии увеличится и сумма за свет в платежках:

если потреблено 250 кВт-ч — 1080 грн (было 660 гривен);

(было 660 гривен); если потреблено 500 кВт-ч — 2160 грн (было 1320 гривен);

(было 1320 гривен); если потреблено 1000 кВт-ч — 4320 грн (было 2640 гривен).

Также "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли нового подорожания света в этом году. В Верховной Раде Украины сделали прогноз.