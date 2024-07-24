Голобуцкий: дискредитационная кампания против Углавы — искусственная и спланированная заранее

Уже анонсировано увольнение первого заместителя директора НАБУ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подтвердил заказ дискредитационной кампании против первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы и анонсировал его увольнение. Об этом на своей странице Facebook сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий

"Дискредитационная кампания против Углавы была запланирована заранее. Я уже писал об этом. Шабунин вчера подтвердил ее заказ и даже уже анонсировал увольнение первого заместителя директора НАБУ", — написал Голобуцкий.

В частности, по его словам, Виталий Шабунин в своей публикации сообщил о том, что Углаву уволят по результатам служебного расследования, дисциплинарная комиссия рассмотрит материалы этого служебного расследования, директор НАБУ издаст приказ об увольнении, и все это произойдет через неделю-две. И если Шабунин сообщает о результатах расследования, процедура которого еще не завершена, решении дисциплинарной комиссии, заседание которой еще не проводилось, решении директора НАБУ об увольнении Углавы, сроках этих решений, то это действительно выглядит как спланированная операция по увольнению Углавы, причем подозрительно искусственная.

Голобуцкий привел цитату Шабунина на этот счет.

"Уволят вас и должны вас уволить не по результатам судебных исков, а по результатам служебного расследования, которое закончилось на прошлой неделе. Далее дисциплинарная комиссия рассматривает результаты служебного расследования, затем директор НАБУ издает приказ на увольнение Углавы. Конец истории. Я думаю, все это должно состояться в ближайшую неделю-две", — сказал Шабунин, обращаясь к Углаве в своем видео.

"Итак, видим, что Виталий Шабунин, обнародовав план-сценарий, подтвердил искусственность и запланированность. И даже рассказал, что будет происходить дальше. Откуда же он уже сейчас все это знает — вопрос риторический. Наблюдаем дальше..." — написал эксперт.