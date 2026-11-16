Лимитированные новогодние сладости из "Сільпо" покоряют украинцев: "Максимально зимний вайб"

Покупатели делятся впечатлениями от пряного вкуса и праздничного оформления

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В "Сільпо" появились необычные новогодние вкусности. В продаже теперь есть лимитированное рождественское печенье Oreo со вкусом имбирного пряника.

О новинке рассказала пользовательница под ником yulia_musiichuk в социальной сети Threads. Она отметила хрусткость печенья и его оформление.

По впечатлениям женщины, имбирь во вкусе настолько выразителен, что даже немного жжет, поэтому печенье она советует прежде всего любителям пряностей. Она отметила, что пачка весом 154 г стоит 82 гривны.

"Вам это надааа! Рождественское лимитированное "Орео" завезли в Сільпо. Максимально ароматное и хрустящее! Ярко выраженный имбирь (аж вроде бі немного жжет). Еще и кайфово оформленное. Если любите пряности — к чаю это сокровище! Максимально зимний вайб", — написала она.

Женщина рекомендует новинку любителям пряностей

Женщина рекомендует новинку любителям пряностей

Праздничное Oreo также попробовал и автор аккаунта "Дмитрий | О еде, скидках и рецептах" под ником grechka.dm. В Threads он поделился впечатлениями от покупки и особо отметил аромат корицы и имбиря.

"Купил лимитированное праздничное печенье Oreo – имбирный пряник. Мне очень зашло! Пряный вкус и классный аромат корицы и имбиря. Признаюсь, что я обожаю время перед Рождеством, потому что куча продукции выпускаются с этим вкусом). Вы покупали? Как вам?", – написал мужчина.

Мужчине очень понравился вкус новинки

По его словам, это печенье прекрасно подходит к чаю или кофе

Как отреагировали в сети?

Пользователи с восторгом восприняли такую новость. Многие выразили желание поскорее отведать новинку.

"У них особый вкус, не такой как обычно у имбирных пряников, гораздо насыщеннее, и язык пощипывает приятно немного)) Когда-то в детстве жвачка была с корицей с таким эффектом, это пирожное напомнило о них))";

"Ага, здесь яркий вкус пряностей. Мне понравилось это, потому что я фанат такого";

"Уже знаю, какой будет моя следующая покупка", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" появилась новогодняя новинка от M&M’s.