У Путина вдруг заговорили о скором мире. Зачем? - Вадим Денисенко
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Политический эксперт рассказал о внутренних мотивах российских властей и истинных намерениях Москвы
Зачем Кириенко заговорил о скором мире
Российские СМИ контролируемо слили информацию о том, что во время встречи первого заместителя главы администрации Президента Сергея Кириенко с думской фракцией "Единой России" было заявлено о необходимости готовиться к скорому миру
Кириенко заявил, что нужно быть готовыми к тому, что миллионы людей могут вернуться к мирной жизни.
Итак, что это означает?
1. Раньше марта все равно ничего не будет. Нынешнее заявление нужно властям для поддержания позитивных настроений в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и развертывания новой волны бензинового кризиса.
2. Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-нибудь очередные запреты. Подготовка к окончанию войны начнется именно с этого, и мы сразу это увидим. Пока никаких признаков не видно.
3. Но даже такая подготовка ничего не будет означать. Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, которые управляют миром.
4. Для особо доверчивых напомню, примерно то же самое и при похожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад.
Источник: Facebook Вадима Денисенко.
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