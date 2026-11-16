Политический эксперт рассказал о внутренних мотивах российских властей и истинных намерениях Москвы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Зачем Кириенко заговорил о скором мире

Российские СМИ контролируемо слили информацию о том, что во время встречи первого заместителя главы администрации Президента Сергея Кириенко с думской фракцией "Единой России" было заявлено о необходимости готовиться к скорому миру

Кириенко заявил, что нужно быть готовыми к тому, что миллионы людей могут вернуться к мирной жизни.

Итак, что это означает?

1. Раньше марта все равно ничего не будет. Нынешнее заявление нужно властям для поддержания позитивных настроений в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и развертывания новой волны бензинового кризиса.

2. Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-нибудь очередные запреты. Подготовка к окончанию войны начнется именно с этого, и мы сразу это увидим. Пока никаких признаков не видно.

3. Но даже такая подготовка ничего не будет означать. Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, которые управляют миром.

4. Для особо доверчивых напомню, примерно то же самое и при похожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад.

Источник: Facebook Вадима Денисенко.