Нацполиция не знает масштабов нелегального вейп-рынка: каков эффект сотен тысяч проверок

Полицейские отчитываются о рейдах на рынках, в магазинах и местах стихийной торговли

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Нацполиция не видит полной картины нелегального вейп-рынка в Украине, поскольку не ведет отдельную статистику по электронным сигаретам и жидкостям для них. Данные об этом сегменте попадают в общую отчетность по подакцизным товарам, а их выделение ведомство называет дополнительной работой.

Об этом "Телеграф" рассказывает в материале: Рейды есть – результатов не видно: что известно о государственном контроле вейп-рынка. Ведомство предоставило общие показатели проверок торговли табачной продукцией и объяснило, как учитывает результаты противодействия незаконному обороту вейпов.

Сотни тысяч проверок и тысячи изъятых электронных сигарет

За 2025–2026 годы полиция провела 431 784 проверки объектов возможной нелегальной продажи табачной продукции. В этот перечень вошли 83 860 рынков, более 69 тысяч мест стихийной торговли и более 278 тысяч магазинов и киосков.

Отдельно полиция привела результаты работы с 1 января 2026 года, которые в разы меньше количества проверок: 5 936 протоколов об административных правонарушениях по статье 156 КУоАП. По ним изъяли 6 995 электронных сигарет и чуть более 818 литров жидкостей для них.

Однако сам по себе общий подсчет посещенных торговых объектов не дает представления о контроле именно в вейп-сегменте: отдельный аналитический учет этого рынка полиция не ведет: "Не формируется отдельная статистическая отчетность о результатах деятельности по направлению противодействия незаконному обороту электронных сигарет и жидкостей для них".

Ответ Нацполиции на запрос "Телеграфа" Источник: Телеграф

Тот же подход касается онлайн-торговли. На запрос редакции об интернет-магазинах, веб-сайтах и Telegram-каналах полиция ответила, что отдельно не учитывает информацию по запрошенной совокупности критериев.

"Национальная полиция не ведет отдельный статистический учет информации по совокупности критериев, указанных в запросе, в частности о количестве интернет-магазинов, веб-сайтов и Telegram-каналов…", – отметили в Нацполиции.

Как другие ведомства контролируют нелегальный вейп-рынок

Контроль вейп-рынка распределен между ведомствами с разными подходами к учету

Ответы других органов показали схожие проблемы с учетом и контролем. ГНС группирует данные без разграничения товаров, а суммы штрафов конкретным торговцам не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность. Таможня предоставила сведения об устройствах в обобщенной товарной группе вместе с другим электрическим оборудованием.

БЭБ за январь – август 2026 года направило в суд 29 обвинительных актов по делам о незаконном обороте жидкостей для электронных сигарет, но отдельно не учитывает возмещенный государству ущерб в этой категории. Госпродпотребслужба за девять месяцев 2026 года провела 114 внеплановых проверок по стране: чтобы выйти на проверку по жалобе, ей требуется индивидуальное согласование Минздрава.

Как сообщал "Телеграф", в 2023 году электронные сигареты употребляли 19,6% подростков в возрасте 13–15 лет. Нелегальные точки продаж не гнушаются продавать их несовершеннолетним.