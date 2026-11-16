Когда бронирование не освобождает от повторной ВВК: кого направят на осмотр

Для медосмотра требуется направление, а пустая графа в Резерв+ имеет отдельное значение

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Бронирование не освобождает от повторной ВВК военнообязанных, которых ранее признали ограниченно годными, но они до сих пор не прошли повторный осмотр. Исключение – люди с официально установленной инвалидностью. Для прохождения комиссии требуется законное направление.

Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян. Сам медосмотр не прекращает действующее бронирование, даже если комиссия признает человека годным к службе.

Кому из забронированных нужно пройти повторный осмотр

Обычно военнообязанных с действующей отсрочкой, в том числе забронированных работников, не направляют на медицинский осмотр. Но есть исключения: они зависят от предыдущего заключения ВВК и цели прохождения комиссии.

Повторно пройти осмотр должны те, кто получил старое решение с формулировкой "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" и после отмены этого статуса не проходил ВВК. Эта категория должна была завершить повторный осмотр до 5 июня 2025 года. Бронирование не отменяет эту обязанность.

Министерство обороны объясняет, что на ВВК могут направить человека с действующим бронированием или отсрочкой, если он поступает на военную службу по контракту или сам хочет пройти медосмотр. Исключение для бывших ограниченно годных не касается людей, которым инвалидность установили в надлежащем порядке.

Какое направление нужно для прохождения ВВК

Необходимость повторной комиссии определяют с учетом предыдущего медицинского заключения и требований законодательства. Если забронированный военнообязанный подпадает под предусмотренное исключение и имеет законное направление, он должен пройти осмотр, несмотря на действующую отсрочку.

"Направление – это обязательный документ для прохождения ВВК", – подчеркивает Министерство обороны.

Направление выдают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины, а военнослужащим – командиры воинских частей. Военнообязанный может самостоятельно подать запрос на электронное направление через Резерв+: во вкладке "Сервисы" выбрать "Направление на ВВК", заполнить форму и отправить запрос.

Запрос на электронное направление на ВВК можно подать через сервисы Резерв+ Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что означает отсутствие записи о ВВК в Резерв+

Сведения о медосмотре появляются в приложении, если их внесли в реестр "Оберіг". Электронный военно-учетный документ с актуальным QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Пустая графа о ВВК не делает документ недействительным и сама по себе не свидетельствует об уклонении от осмотра.

На блокпосту достаточно показать паспорт и действующий военно-учетный документ. Если требование доставить человека в ТЦК объясняют только отсутствием отметки о прохождении комиссии, юрист советует попросить назвать конкретное правовое основание. Неявка по надлежащим образом врученной повестке или пребывание в розыске – отдельные обстоятельства, имеющие свои правовые последствия.

Отсутствие записи в приложении не устанавливает новый срок, в который человек должен самостоятельно обратиться в ТЦК. После прохождения ВВК действующая отсрочка сохраняется, пока не прекратится по предусмотренным законом основаниям.

Как сообщал "Телеграф", забронированные работники не обязаны ежегодно проходить повторную военно-врачебную комиссию автоматически.