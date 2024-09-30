Это не самое страшное. Что оставили хасиды в Умани после себя (видео)

В сети появилось видео последствий прибытия хасидов в Умань

Уже скоро иудеи во всем мире будут праздновать Рош ха-Шана — еврейский Новый год. Этот праздник имеет непостоянную дату, и вычисляется по лунному календарю: в этом году он будет отмечаться с вечера 2 октября по вечер 4 октября. Тем временем в сети появились видео, что оставили после себя хасиды в Умани Черкасской области.

Об этом сообщает "Телеграф". Так, по соцсетям разлетелось видео того, в каком состоянии были автобусы, которые привезли хасидов в Умань. На кадрах можно увидеть лежащие на полу кучи мусора и остатки еды.

"Это не самое страшное, что бывало в автобусах", — говорится в подписи к видео.

Кроме того в социальной сети Telegram появились видео с улиц Умани. Несколько кадров опубликовал журналист Константин Андриюк. На них видно, что хасиды заполонили улицы Умани, на асфальте также лежит мусор в виде пакетов от еды.

Еще несколько кадров опубликовал Telegram-канал "Стугна". По словам местных жителей, такси для хасидов стоит от 100 долларов.

Справка

На праздник Рош ха-Шана в Умань ежегодно съезжаются хасиды. Они считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Рабби Нахмана из Брацлава, одного из основателей хасидизма. Хасиды приезжают в Умань целыми общинами, нередко с детьми — для них это паломничество имеет большое значение. Оно воспитывает в них святое отношение к религии: во время паломничества старшие члены семьи учат детей Торе.

Массовое паломничество начинается примерно за 4 дня до праздника. Хасиды прибывают вначале в аэропорты Киева и Одессы, после чего на автобусах едут в Умань. Одной из проблем, связанных с паломничеством, является засоренность города. Местные коммунальные службы не успевают убрать мусор, оставленный хасидами, а сами паломники нанимают местных жителей для уборки улиц.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщил, что в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками.