Це не найстрашніше. Що залишили хасиди в Умані після себе (відео)

У мережі з’явилося відео наслідків прибуття хасидів до Умані

Незабаром іудеї у всьому світі святкуватимуть Рош га-Шана — єврейський Новий рік. Це свято має непостійну дату, і обчислюється за місячним календарем: цього року воно відзначатиметься з вечора 2 жовтня до 4 жовтня. Тим часом у мережі з’явилися відео, що залишили по собі хасиди в Умані Черкаської області.

Про це повідомляє "Телеграф". Так, соцмережами розлетілося відео того, в якому стані були автобуси, які привезли хасидів до Умані. На кадрах можна побачити купи сміття, що лежать на підлозі, і залишки їжі.

"Це не найстрашніше, що бувало в автобусах", — йдеться у підписі до відео.

Крім того, у соціальній мережі Telegram з’явилися відео з вулиць Умані. Декілька кадрів опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Там видно, що хасиди заполонили вулиці Умані, на асфальті також лежить сміття у вигляді пакетів від їжі.

Ще кілька кадрів опублікував Telegram-канал "Стугна". За словами місцевих мешканців, таксі для хасидів коштує від 100 доларів.

Довідка

На свято Рош га-Шана в Умань щороку з’їжджаються хасиди. Вони вважають своїм обов’язком побувати хоч раз у своєму житті на могилі цадика Раббі Нахмана з Брацлава, одного із засновників хасидизму. Хасиди приїжджають до Умані цілими громадами, нерідко з дітьми — для них це паломництво має велике значення. Воно виховує у них святе ставлення до релігії: під час паломництва старші члени сім’ї навчають дітей Торі.

Масова проща починається приблизно за 4 дні до свята. Хасиди прибувають спочатку до аеропортів Києва та Одеси, після чого автобусами їдуть в Умань. Однією з проблем, пов’язаних із паломництвом, є засміченість міста. Місцеві комунальні служби не встигають прибрати сміття, залишене хасидами, а самі паломники наймають місцевих жителів для прибирання вулиць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомив, що в Тернопільській області перекинувся автобус із паломниками.