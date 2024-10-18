В Украине увеличили размер пособия по безработице, но не для всех

Новые правила применяются с 1 октября

С 1 октября в Украине, для отдельных категорий граждан, увеличился размер пособия по безработице. Теперь он составляет не 2500 грн, а 3600.

В Государственной службе занятости сообщили, что постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября №74 было обнародовано и вступило в силу 17 октября. Об этом пишет издание "Цензор.Net".

В то же время отмечаются, что, несмотря на обнародование и вступление в силу 17 октября, новые правила будут применяться с 1 октября.

Повышение выплат касается:

людей, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получали до повышения 1500 грн;

людей, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы и получали до повышения 2500 грн;

внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов о страховом стаже, и получавших до повышения 2500 гривен.

Важно отметить, что базовый минимум пособия остался неизменным – 1500 грн. Эта сумма назначается молодежи до 35 лет без страхового стажа и лицам, уволенным по причине нарушения трудовой дисциплины.

Государственная служба занятости также напомнила об ограничении продолжительности выплат во время военного положения: не более 90 календарных дней для большинства категорий и до 360 дней для лиц предпенсионного возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что семьям ветеранов могут выплатить пособие на похороны. Для получения такой выплаты одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном формате.