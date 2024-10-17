Семьям ветеранов могут выплатить помощь на погребение
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Документы следует подать электронно
Семьи, в составе которых есть погибшие ветераны, участвовавшие в антитеррористической операции, могут получить часть денежной помощи для компенсации расходов на погребение в Киеве.
Для получения такой выплаты одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном формате. Об этом сообщили на портале Kyiv Digital.
Для этого нужно собрать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- справка о внутреннем перемещении (при наличии);
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);
- свидетельство о смерти ветерана войны;
- выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;
- справка, подтверждающая статус ветерана войны;
- номер банковского счёта (IBAN).
Обработка документов на эту выплату производится до 30 дней.
Если решение о начислении помощи будет положительным, заявителю будет направлено письмо на электронную почту через личный кабинет.
Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторым ветеранам выплачивают до 30 тысяч гривен ежегодно.