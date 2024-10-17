Семьям ветеранов могут выплатить помощь на погребение

Документы следует подать электронно

Семьи, в составе которых есть погибшие ветераны, участвовавшие в антитеррористической операции, могут получить часть денежной помощи для компенсации расходов на погребение в Киеве.

Для получения такой выплаты одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном формате. Об этом сообщили на портале Kyiv Digital.

Для этого нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справка о внутреннем перемещении (при наличии);

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);

свидетельство о смерти ветерана войны;

выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;

справка, подтверждающая статус ветерана войны;

номер банковского счёта (IBAN).

Обработка документов на эту выплату производится до 30 дней.

Если решение о начислении помощи будет положительным, заявителю будет направлено письмо на электронную почту через личный кабинет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторым ветеранам выплачивают до 30 тысяч гривен ежегодно.