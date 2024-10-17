Укр

Семьям ветеранов могут выплатить помощь на погребение

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 17 октября 2024, 15:21
Военный. Фото Гендер у деталях

Документы следует подать электронно

Семьи, в составе которых есть погибшие ветераны, участвовавшие в антитеррористической операции, могут получить часть денежной помощи для компенсации расходов на погребение в Киеве.

Для получения такой выплаты одному из членов семьи следует подать заявление вместе с документами в электронном формате. Об этом сообщили на портале Kyiv Digital.

Для этого нужно собрать следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • справка о внутреннем перемещении (при наличии);
  • документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);
  • свидетельство о смерти ветерана войны;
  • выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;
  • справка, подтверждающая статус ветерана войны;
  • номер банковского счёта (IBAN).

Обработка документов на эту выплату производится до 30 дней.

Если решение о начислении помощи будет положительным, заявителю будет направлено письмо на электронную почту через личный кабинет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторым ветеранам выплачивают до 30 тысяч гривен ежегодно.

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#Выплаты #Денежная помощь #Выплаты военным