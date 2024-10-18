В Україні збільшили розмір допомоги по безробіттю, проте не для всіх

Нові правила застосовуються із 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні, для окремих категорій громадян, збільшився розмір допомоги по безробіттю. Тепер він становить не 2 500 грн, а 3 600.

У Державній службі зайнятості повідомили, що постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня №74 була оприлюднена і набула чинності 17 жовтня. Про це пише видання "Цензор.Net".

Водночас зауважуються, що попри оприлюднення та набуття чинності 17 жовтня, нові правила застосовуватимуться із 1 жовтня.

Підвищення виплати стосується:

людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1 500 грн;

людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 грн;

внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2 500 гривень.

Важливо зазначити, що базовий мінімум допомоги залишився незмінним – 1500 грн. Ця сума призначається молоді до 35 років без страхового стажу та особам, звільненим через порушення трудової дисципліни.

Державна служба зайнятості також нагадала про обмеження тривалості виплат під час воєнного стану: не більше 90 календарних днів для більшості категорій та до 360 днів для осіб передпенсійного віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що сім'ям ветеранів можуть виплатити допомогу на поховання. Для отримання такої виплати одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом з документами в електронному форматі.