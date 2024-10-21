Газеты не только читали: почему в СССР туалетная бумага была дефицитом

Обычное гигиеническое средство стало показателем статуса

Туалетная бумага – предмет, без которого современный человек не представляет своего быта. Однако в Советском Союзе эта привычная для нас вещь была настоящим дефицитом.

История появления и распространения туалетной бумаги в СССР — это рассказ об изменении бытовых привычек целой страны и неожиданных трудностях, с которыми столкнулась советская промышленность. От использования газет до километровых очередей — путь туалетной бумаги в советские дома был длинным и непростым.

До появления туалетной бумаги советские люди пользовались подручными средствами. Чаще это были газеты и журналы, которые выписывали или покупали в больших количествах. Некоторые даже разрезали их на квадраты для удобства. О вредности типографской краски тогда не задумывались.

1969 стал переломным — на Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате запустили первую в СССР линию по производству туалетной бумаги. Однако руководство завода сомневалось: будут ли люди покупать этот "ненужный" товар? Сначала опасения сбылись — советские граждане не спешили тратить деньги на то, что казалось им излишней роскошью.

Чтобы убедить скептиков, пришлось прибегнуть к уловкам. Рулоны стали раздавать работникам комбината и руководителям других предприятий. В кинотеатрах крутили рекламные ролики. И эта стратегия сработала! Спрос внезапно взлетел к небесам, вскочив врасплох производителей.

Сясьский комбинат не успевал удовлетворять растущий аппетит советских граждан. Другие заводы начали выпускать бумагу в пачках, но народ уже привык к удобным рулонам. С конца 1970-х годов туалетная бумага превратилась в настоящий дефицит. За ней выстраивались километровые очереди, его "доставали" по блату и хранили как золотой запас.

Так обычное гигиеническое средство стало показателем статуса, символом советского дефицита, наряду с другими товарами первой необходимости. Таковы были парадоксы плановой экономики, где даже самые простые вещи могли превратиться в недостижимую роскошь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, зачем в СССР цену выбивали прямо на товарах. Для этого было несколько причин.