Последним рабочим днем была не пятница: какими были выходные в СССР, график вас удивит (фото)

Два выходных появились 57 лет назад

В Советском Союзе пятидневная рабочая неделя была введена 7 марта 1967 года, а до этого, выходным был только один день. Таким образом, долгие годы люди работали на шестидневке.

В 1920—1930-х годах большевики устраивали эксперименты — ввели непрерывную рабочую пятидневку с одним плавающим выходным, пытались унифицировать календарь, переименовать месяцы и дни недели. Об этом пишет Бабель.

С 1931 года страну начали переводить на шестидневную рабочую неделю с пятью фиксированными днями отдыха в месяц. При этом рабочий день длился семь часов. В каждом месяце выходными назначили 6, 12, 18, 24 и 30 числа.

В феврале выходной переносился на 1 марта, а "не влезающие" 31 числа стали рабочими. Тогда дни недели предлагали называть "первый день шестидневки", "второй день шестидневки".

В 1967 году ЦК КПСС, Совет министров СССР и Центральный совет профсоюзов приняли постановление "О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями".

Так появилась привычная всем семидневная неделя с восьмичасовым рабочим днем и двумя выходными. Однако в некоторых учебных заведениях, например, еще некоторое время оставалась шестидневка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Советском Союзе мужчинам нельзя было зачесывать волосы на левую сторону.