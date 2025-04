Голос Трампа услышали в легендарной песне: в Тик-Ток вирусится забавное видео

Песня вышла в 1991 году

В сети в известной песне REM Losing My Religion (Потеря моей религии) услышали "голос" президента США Дональда Трампа, и теперь некоторые не могут ее слушать.

Видео было опубликовано в TikTok. Автор наложил изображение Трампа на звук песни. Ролик активно комментируют.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

"Не любил эту песню никогда, теперь понятно, почему", "Нет, но смешно", "Зачем ты это показал", "Да ничего подобного. Песня слишком хороша и никакой Трамп этого не изменит", "У меня настроение испортилось", "И как это расслышать?", — пишут комментаторы.

О чем поет REM в песне Losing My Religion

"Losing My Religion" (Теряю свою веру, Теряю Терпение) — песня американской рок-группы REM, вышедшая как основной сингл их альбома "Out of Time" в 1991 году. На диалекте жителей некоторых южных штатов США изречение to lose one’s religion означает "быть доведенным до крайности", "терять терпение".

Общая тема песни – борьба с внутренними демонами и эмоциями. Она стала культовой благодаря сильной эмоциональной основе, необычному музыкальному сопровождению и оригинальному поэтическому стилю.

Текст передает эмоциональный конфликт главного героя, пытающегося удержаться на плаву в отношениях с тем, кто ему дорог, но он чувствует, что теряет способность контролировать себя.

