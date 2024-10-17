Космические суммы: сколько стоила одежда в СССР

На некоторые элементы одежды можно было потратить сразу две зарплаты

В Советском Союзе не существовало столь огромного ассортимента одежды, как в наше время, когда можно купить вещи на любой вкус и ценник. Тогда же на это нудно потратить большие суммы и довольствоваться тем выбором, который есть в магазинах.

Средняя зарплата в Советском Союзе составляла 122 рубля с погрешностью в несколько р. Покупка одежды могла занять более половины от этого бюджета. Об этом пишет Радио Свобода.

Так, например, брюки стоили 30 руб. Примерно 45 рублей нужно было отдать за ботинки. Если покупать это вместе, то выйдет 65% от заработной платы.

Мужской костюм обходился как зимнее пальто — 178-189 руб. за один раз купить и то и то не вышло бы. Потребовалось бы отдать полторы зарплаты.

За сапоги нужно было отдать 70 руб. (60% от зарплаты).

Отметим, что некоторые советские граждане, которые гнались за модой, привозили джинсы из других стран. Их продавали за колоссальные на тот период деньги – 200 рублей. Это практически две средних зарплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Советском Союзе можно было купить за одну монету. Эта сумма касается разных сфер жизни.