Почему в СССР нельзя было заключить брак с иностранцем и как за это наказывали

Чтобы заключить брак с иностранцем, надо было отказаться от советского гражданства

В послевоенном Советском Союзе существовал строгий запрет на браки с гражданами других стран. Этот закон, принятый 15 февраля 1947 года, имел официальное название "О запрете браков между гражданами СССР и иностранцами".

Власть объясняла это заботой о советских женщинах, которых якобы пытались оградить от "губительного" влияния Запада. Однако подлинные причины были совсем другими.

Настоящие мотивы запрета

На самом деле советское руководство беспокоилось из-за большого количества граждан, не вернувшихся на родину после войны. По разным оценкам, от 500 тысяч до 2 миллионов человек, вывезенных на принудительные работы в Германию, решили остаться за границей после войны. Правительство СССР опасалось дальнейшей "утечки" населения и решило жестко ограничить контакты с иностранцами.

Последствия романтических отношений с гражданами других стран были очень суровыми. Даже попытка поддерживать связь с любимым иностранцем после его отъезда могла привести к обвинениям в шпионаже. Единственным путем заключить брак с иностранцем был отказ от советского гражданства, а это приравнивалось к измене родине.

Наказание за любовь

Обычно женщин, которые решались на отношения с иностранцами, осуждали по пресловутой 58 статье ("контрреволюционная деятельность", "измена родине"). Это фактически ставило на них клеймо изменниц родины и перечеркивало всю дальнейшую жизнь.

Ситуация несколько изменилась после смерти Сталина. Закон о запрете браков с иностранцами был отменен в 1969 году, но преследования продолжались. Теперь они приобрели форму общественного осуждения, увольнений с работы, разборов на партийном собрании.

От запрета к эмиграции

Даже после отмены закона браки с иностранцами оставались сложной процедурой. Требовалось получить специальное разрешение и собрать огромное количество документов. Этим пользовался КГБ, вербуя агентов для работы за границей.

Несмотря на все препятствия, количество международных браков постепенно росло. Если при Сталине это были лишь единичные случаи, то в 1970-х счет пошел на тысячи. Настоящий бум "брачной эмиграции" начался в 1980-х годах — десятки тысяч советских граждан заключали браки с иностранцами. Только в США в конце ХХ века уехало более 75 тысяч невест из стран бывшего СССР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в СССР танцевали медленные танцы на "пионерском расстоянии". Явление отражало тогдашние общественные нормы.