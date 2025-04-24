Трамп выйдет из переговоров по Украине через пару недель: военный аналитик объяснил причину

Трамп попытается сосредоточиться на других делах, в том числе на возможном противостоянии с Европой

Президент США Дональд Трамп в скором времени выйдет из переговорного процесса по прекращению войны в Украине. Американский лидер начинает понимать, что заключить мирное соглашение в Украине сложнее, чем он думал, к тому же на Трампа оказывается своеобразное давление – он должен был заключить соглашение о мире за первые 100 дней своего президентства, но ничего не выходит.

Об этом сказал военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News. Кларк предполагает, что максимум через две недели Трамп решит, что этот переговорный процесс ему больше не нужен, и выйдет из него.

"США могли бы остаться в нем немного дольше, если бы считали, что смогут что-то получить от него. Но я не думаю, что они смогут что-то получить. Я думаю, что Трамп уйдет через пару недель", – считает он.

Кларк отметил, что Трамп попытается сосредоточиться на других делах, где, по мнению президента США, можно получить так нужную ему "быстрю победу". В частности, он может обратить внимание на Европу, с которой в США сейчас наблюдается "различие путей".

Напомним, что Соединенные Штаты готовы признать временно оккупированный Крым российским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Соответствующее условие США планировали выдвинуть Украине и европейским партнерам на переговорах в Лондоне.

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупацию Крыма россиянами Украина не признает. Поэтому не стало чем-то странным, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, были отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.

После этого в Белом доме устроили традиционную истерику и выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позволила себе заявить, что, по мнению Трампа, Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Сам Трамп, выступая на брифинге 23 апреля, заявил, что позиция Зеленского по отношению к Крыму якобы вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. При этом Трамп снова повторил свой любимый бред о "картах".