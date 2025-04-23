Дожди и грозы прервут аномальное тепло в Украине: когда снова наступят холода
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В Украине идет резкое похолодание
На смену по-настоящему летнему теплу в Украину придут сильные дожди и грозы, которые принесут с собой похолодание. Ухудшение погодных условий начнется в ближайшие дни и постепенно охватит большую часть территории страны.
По данным погодного радара Ventusky, уже в пятницу, 25 апреля, на западе Украины ожидаются сильные дожди и грозы с дождями до 4,5 мм. Атмосферные фронты принесут непогоду на Львовщину, Волынь, часть Тернопольской области и Закарпатье.
Вместе с дождями придет и ощутимое понижение температуры. Если сейчас термометры показывают более 26 градусов тепла, то уже в пятницу на западных территориях воздух прогреется до 11-14 градусов.
В субботу похолодание распространится почти на всю территорию Украины, за исключением крайнего юга и востока. Осадки охватят центральные и северо-восточные регионы, особенно дожди прогнозируются на Харьковщине.
В воскресенье синоптики не предполагают осадков, но воздух будет оставаться достаточно прохладным. Самые низкие показатели ожидаются на севере страны – около +7 градусов. На западе воздух прогреется до +10, а в других регионах будет немного теплее. К примеру, в Одессе столбики термометров будут показывать +14.
В дальнейшем метеорологи прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха по всей территории Украины.
Также ранее "Телеграф" писал, что погода приготовила украинцам неприятный сюрприз.