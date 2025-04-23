Дожди и грозы прервут аномальное тепло в Украине: когда снова наступят холода

В Украине идет резкое похолодание

На смену по-настоящему летнему теплу в Украину придут сильные дожди и грозы, которые принесут с собой похолодание. Ухудшение погодных условий начнется в ближайшие дни и постепенно охватит большую часть территории страны.

По данным погодного радара Ventusky, уже в пятницу, 25 апреля, на западе Украины ожидаются сильные дожди и грозы с дождями до 4,5 мм. Атмосферные фронты принесут непогоду на Львовщину, Волынь, часть Тернопольской области и Закарпатье.

Осадки в пятницу, 25 апреля

Вместе с дождями придет и ощутимое понижение температуры. Если сейчас термометры показывают более 26 градусов тепла, то уже в пятницу на западных территориях воздух прогреется до 11-14 градусов.

Температура воздуха в пятницу, 25 апреля

В субботу похолодание распространится почти на всю территорию Украины, за исключением крайнего юга и востока. Осадки охватят центральные и северо-восточные регионы, особенно дожди прогнозируются на Харьковщине.

Температура воздуха в субботу, 26 апреля

Осадки в субботу, 26 апреля

В воскресенье синоптики не предполагают осадков, но воздух будет оставаться достаточно прохладным. Самые низкие показатели ожидаются на севере страны – около +7 градусов. На западе воздух прогреется до +10, а в других регионах будет немного теплее. К примеру, в Одессе столбики термометров будут показывать +14.

В дальнейшем метеорологи прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха по всей территории Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, что погода приготовила украинцам неприятный сюрприз.