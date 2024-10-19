Зачем в СССР цену выбивали прямо на товарах

Тотальный контроль был и в магазинах

В СССР существовало много странных стереотипов и принципов, и сегодня некоторые из них вызывают вопросы. Так, не все знают, почему в советское время цену выбивали прямо на товарах, а не вешали ценники, как сейчас.

"Телеграф" расскажет о нескольких причинах, которые на это повлияли. Во времена СССР каждый товар имел выбитую цену, что касалось и тетрадей, и молока, а также шкафов и мебели.

Опираясь на жестокие порядки советского периода, можно сделать вывод, что большую роль в этом сыграла экономическая составляющая. В СССР государство пристально контролировало и регулировало производство и распределение товаров. Поэтому выбивание цен прямо на товаре являлось частью этой системы, позволяя государству регулировать спрос и предложение на рынке.

Таким образом власти пытались избежать спекуляций и повышения цен на эти товары. К тому же определенную роль играло и достижение социального равенства на средства этого.

В советские времена считали, что фиксация цен на товары способствовала уменьшению неравенства, потому что все граждане могли позволить себе одинаковые товары по одинаковой цене, независимо от их социального статуса.

Еще одной из причин был контроль информации, ведь государство могло специально занижать цены или завышать их, создавая таким образом искусственный спрос. То есть, если какой-то товар в СССР был в дефиците, а власти пытались это не показывать, они ставили на это заоблачную цену. Так люди покупали его меньше.

К тому же, в СССР не было такого количества магазинов и производителей, поэтому конкуренция даже в цене не существовала.

Заметим, что цену на товарах выбивали на заводах, это мотивировало продавцов реализовать товар до прихода новой партии по новой цене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в СССР варили джинсы и почему они были таким дефицитом.