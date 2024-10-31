Теплее, чем в прошлом году. Синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды в первые дни ноября

Игорь Кибальчич рассказал о температуре воздуха с 1 по 3 ноября

В Украине с 1 ноября начнётся третий и последний месяц осени. В первой декаде по всей северной и восточной Европе ожидается капризная погода, которая будет сопровождаться выпадением осадков в виде дождя, снега и снежной крупы, сильными порывами ветра и понижением температурного фона.

Таким прогнозом поделился Игорь Кибальчич. Он рассказал, что ждать погоды в первые дни ноября.

Погода в Украине 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме южной половины днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, в северных и восточных областях -3…+2; днем +9…+14, в юго-западных областях местами +15…+18 градусов тепла.

Что интересно, дневная температура этого дня в 2023 году была меньше. То есть, в этом году в первый день ноября температура воздуха больше на 5 градусов.

Погода в Украине 2 ноября

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11, в западных и северных областях +2…+7 градусов тепла.

Погода в Украине 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +2…+7 градусов тепла.

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