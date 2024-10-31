Тепліше, аніж минулого року. Синоптик потішив українців прогнозом погоди у перші дні листопада

Ігор Кібальчич розповів про температуру повітря з 1 по 3 листопада

В Україні з 1 листопада почнеться третій і останній місяць осені. в першій декаді по всій північній та східній Європі очікується примхлива погода, яка супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температурного фону.

Таким прогнозом поділився Ігор Кібальчич. Він розповів, що чекати від погоди у перші дні листопада.

Погода в Україні 1 листопада

У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, у більшості областей, крім південної половини вдень пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +5…+10, у північних та східних областях -3…+2; вдень +9…+14, у південно-західних областях місцями +15…+18 градусів тепла.

Що цікаво, денна температура цього дня у 2023 році була меншою. Тобто цього року у перший день листопада температура повітря більше на 5 градусів.

Погода в Україні 2 листопада

У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11, у західних та північних областях +2…+7 градусів тепла.

Погода в Україні 3 листопада

У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вночі окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі -3…+2, вдень +2…+7 градусів тепла.

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