Израиль изучает опыт Украины по уничтожению "шахедов" — посол
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Сотрудничество пойдет на пользу обоим государствам, подчеркнул Михаэль Бродский
Израиль тоже столкнулся с проблемой иранских дронов и сотрудничает с Украиной для изучения украинских технологий, помогающих противодействовать дроновым атакам.
Об этом во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) сообщил Михаэль Бродский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине.
"Сотрудничество существует (между Украиной и Израилем. – Ред.), и мы будем и дальше сотрудничать, потому что это пойдет на пользу наших государств. Есть некоторые технологии, которые появились в Украине во время войны. Мы эти технологии изучаем, и, по-видимому, в будущем мы сможем тоже пользоваться этими технологиями. А что касается израильских технологий, Украина всегда была заинтересована в израильских технологиях. Я уверен, что даже сейчас, но и после войны эти технологии будут очень полезны для Украины", — отметил посол.
Бродский добавил, что сейчас стоит вопрос, как окончить войну в Украине и как закончить войну в Израиле. Посол считает, что новая администрация Дональда Трампа должна сосредоточиться на том, чтобы привести эти конфликты у окончанию как можно скорее. Также он уверен, что помощь должна быть продлена.
"Это, кстати, разная помощь. Украина и Израиль нуждаются в разной помощи. Я не думаю, что здесь есть конфликт между Украиной и Израилем", — добавил он.
Организаторами пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Темами форума стало противодействие современной оси зла, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также противодействие антисемитизму во всем мире.
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Напомним, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, "которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю".