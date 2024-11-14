Ізраїль вивчає досвід України по знищенню "шахедів" — посол

Співпраця піде на користь обом державам, підкреслив Міхаель Бродський

Ізраїль теж зіткнувся з проблемою іранських дронів та співпрацює з Україною задля вивчення українських технологій, який допомагають протидіяти дроновим атакам.

Про це під час П'ятого Київського єврейського форуму ( Kyiv Jewish Forum ) повідомив Міхаель Бродський, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні.

"Співпраця існує (між Україною та Ізраїлем. – Ред.), і ми будемо і далі співпрацювати, тому що це піде на користь наших держав. Є певні технології, які з'явилися в Україні під час війни. Ми ці технології вивчаємо, і, мабуть, в майбутньому ми зможемо теж користуватися цими технологіями. А що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в ізраїльських технологіях. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України", — зазначив посол.

Бродський додав, що зараз стоїть питання, як закінчити війну в Україні та як закінчити війну в Ізраїлі. Посол вважає, що нова адміністрація Дональда Трампа повинна зосередитися на тому, щоб привести ці конфлікти до закінчення якнайшвидше. Також він впевнений, що допомога повинна бути продовжена.

"Це, до речі, різна допомога. Україна та Ізраїль потребують трошки різну допомогу. Я не думаю, що тут є якийсь конфлікт між Україною та Ізраїлем", — додав він.

Організаторами П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post . Темами форуму стала протидія сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також протидія антисемітизму в усьому світі.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV , Oboz.ua , РБК-Україна , Telegraf.ua , Інтер .