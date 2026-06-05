Платят ли кассиры "АТБ" за украденный товар? Сотрудница магазина раскрыла правду

Узнайте, законно ли требовать деньги с продавцов

Воровство в магазине "АТБ" не редкость. В сетях злоумышленники каждый день пытаются вынести мимо кассы самые разные товары.

Об этом сообщила работница магазина. Она рассказала, кто несет финансовую ответственность за ворованный товар.

По словам сотрудницы под ником Who_i_001, которая поделилась опытом на платформе Reddit, практика взысканий в магазинах действительно существует, но она не является абсолютной.

Отвечая на вопрос пользователей о том, много ли денег вычисляют из зарплаты из-за воровства, девушка отметила, что все зависит от суммы, бывают случаи, когда деньги не рассчитывают.

Действительно ли продавцы должны платить по закону

С точки зрения украинского законодательства ситуация выглядит совсем иначе, и заставлять продавцов или кассиров платить за похищенный третьими лицами товар — незаконно. Юристы выделяют несколько главных причин, почему работники не должны покрывать такие убытки:

Функция продавца-кассира заключается в обслуживании покупателей и расчетах. За безопасность в зале и задержании воров отвечает служба охраны или администрация, которая должна вызвать полицию.

Согласно статье 130 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работники не несут материальной ответственности за ущерб, относящийся к категории нормального производственно-хозяйственного риска. Воровство покупателей в магазинах самообслуживания — это риски самого бизнеса, которые большие сети обычно заранее закладывают в стоимость товаров как плановые потери.

Даже если с работником подписан договор о полной материальной ответственности, он относится только к тем ценностям, которые переданы ему непосредственно под отчет (например, деньги в кассовом аппарате). Возложить полную ответственность за весь ассортимент в торговом зале, к которому имеют свободный доступ сотни покупателей, на одного кассира невозможно.

Единственный случай, когда кассир действительно может понести ответственность — это его доказанная халатность (например, если он видел, как человек проносит товар, но сознательно не пробил его, или отпустил покупателя, не проверив, прошла ли оплата через терминал).

На практике во время плановых ревизий в супермаркетах часто выявляют большие недостачи. Чтобы не покрывать убытки за счет компании, администрация магазинов нередко разбрасывает сумму минуса на весь коллектив.

Ранее "Телеграф" писал, почему большинство касс в "АТБ" всегда закрыты.