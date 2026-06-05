"Очереди тоже не нравятся": кассир "АТБ" рассказала, почему большинство касс всегда закрыты

На это есть 4 причины

В обширной сети супермаркетов "АТБ" есть много касс. Однако чаще всего трудятся не все.

Кассир сети рассказала почему так. Она ответила на комментарий мужчины, задавшего этот вопрос на платформе Reddit.

Пользователь под никнеймом elephant_ru выразил распространенное среди покупателей возмущение: почему в большинстве магазинов сети построено около 10 кассовых зон, но обслуживающих клиентов обычно всего один или два сотрудника. В свою очередь, работница супермаркета под ником Who_i_001 подробно объяснила внутреннюю кухню ритейлера и развеяла популярные мифы.

Многозадачность персонала и график работы

По словам кассира, количество одновременно открытых касс напрямую зависит от количества работников на смене и их текущих обязанностей. Она отметила, что стандартная дневная смена может насчитывать, например, 7 кассиров, однако они не могут непрерывно находиться на кассовых местах из-за ряда факторов.

Ведь у работников есть разграниченное время работы. Часть персонала работает с 8:00 до 20:00, в то время как другие выходят на смену с 10:00 до 22:00. Это создает естественную неравномерность рабочей силы за день.

Также работа кассира в АТБ не ограничивается только расчетом покупателей. В их обязанности также обязательно входит выкладка товаров на торговые полки, контроль сроков годности и актуализация ценников.

Каждый работник имеет право на обеденный перерыв, а также короткие технические паузы в течение дня, что временно уменьшает количество людей в зале.

Почему бы просто не убрать "лишние" кассы

На вопрос покупателя, не проще ли было бы устанавливать меньшее количество кассовых аппаратов, если они все равно простаивают, кассир дала четкое объяснение корпоративным стандартам ритейла. Количество касс в каждом маркете закладывается еще на этапе проектирования здания. Она зависит от общей площади торгового зала: чем больше магазин, тем больше кассовых точек в нем должно быть по нормативам. Кроме того, за каждым кассиром закреплено конкретное рабочее место, что делает невозможным хаотическую смену локаций.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если супермаркет "почистил" камеру хранения с вашим имуществом.