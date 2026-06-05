Море за колючей проволокой: что произошло с известнейшим курортом Одесщины

Контраст между довоенными и современными кадрами поражает

Россия обстреливает Затоку в Одесской области с начала полномасштабного вторжения. По меньшей мере 40 баз отдыха, три санатория, инфраструктурные объекты повреждены или уничтожены до основания. Но до вторжения эта локация была одним из самых популярных курортов Украины, принимая ежегодно до 5 млн туристов.

Как выглядит Затока, показывает "Суспильне. Одеса". Важно — в 2026 году пляжи в пределах курорта остаются полностью закрытыми для посетителей из-за ситуации безопасности. Из-за мин в прошлом году погибли несколько человек.

Море за колючей проволокой/ Фото: Суспильне

В селе повреждены многие дома, выбиты двери и окна. Сообщается о проблемах со светом и водой.

Как выглядит Затока в 2026 году/ Фото: Суспильне

Курорт Затока сегодня – последствия российских ударов по Одесщине/ Фото: Суспильне

Часть Затоки отрезана от другой после того, как россияне повредили мост и людям приходится объезжать лиман, чтобы воспользоваться административными услугами.

Значительные разрушения получили и дома, и дачи/ Фото: Суспильне

Из-за мин у побережья ранее погибли несколько человек/ Фото: Суспильне

Пострадали и многие недостроенные дома. В Затоке часто покупали участки, чтобы построить дачи. Сейчас население значительно сократилось.

Ранее же в Затоке в июне уже понемногу начинался сезон. Тысячи людей на пляжах, водные горки и развлечения, теплое море – сюда ехали не только из Украины.

Затока раньше/ Источник: lyubosvit.com.ua

Затока с высоты в июне 2021 года/Одесский крьер

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Затоке, несмотря на риски, все же работают некоторые базы отдыха. На цены на одной из них пользователи отреагировали отрицательно.