Общественный совет при Минвете раскрыл властям потенциал для мобилизационного ресурса

Речь идет о военных пенсионерах в возрасте до 60 лет

Общественный совет при Министерстве ветеранов призывает власти провести немедленный аудит мобилизационного ресурса среди правоохранительных и силовых структур. Открытое письмо с предложениями по усилению оборонных резервов адресовано Верховной Раде Украины, правительству и профильным министрам, а также Генеральному штабу ВСУ.

Текст обращения за подписью главы Общественного совета при Минветеранов Дмитрия Шатровского обнародован на официальной Facebook-странице.

Члены совета отмечают, что введенный в государстве подход к мобилизации демонстрирует очевидный перекос. Значительная часть государственных служащих и близких к госаппарату лиц забронированы, в то же время на службу мобилизуют людей, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи.

По мнению представителей общественности, в условиях жестокого противостояния с агрессором недопустимо пренебрегать большим количеством кадров, имеющих соответствующую подготовку и опыт. Они указывают на потенциальные резервы среди органов внутренних дел и специализированных служб, военизированную охрану "Укрзализныци", полицию охраны, работников прокуратуры и судейского корпуса.

"Кроме того, особое внимание требует категория лиц, получающих пенсию по выслуге лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы, и некоторых других лиц". По имеющейся информации, примерно 156 000 военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, не состоящих на службе и не имеющих другой занятости, могли бы составить весомый мобилизационный ресурс. Эти люди присягали на верность государству Украина и могут снова работать в его интересах", — говорится в обращении.

Члены Общественного совета также отметили необходимость разработать конкретный план действий и законодательные инициативы, которые помогут усилить обороноспособность Украины.

Ранее освободить государство от расходов на содержание полиции охраны призвал ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко. По его словам, почти 16 000 "псевдополицейских" могли бы сформировать четыре дееспособные бригады и выполнять важные задачи на фронте, вместо охраны частных объектов.