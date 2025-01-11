Стрельцам - счастье и гармония, Козерогам - разочарования и трудности: гороскоп Таро на 12 января 2025 года

Проведите день осознанно

12 января судьба многих проверит на терпение, стойкость и умение находить баланс. В этот день одни знаки получат долгожданные плоды своих трудов, а другие столкнутся с испытаниями, которые помогут выйти на новый уровень.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 12 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Телец — перевернутый Повешенный

Может возникнуть ситуация, в которой вы почувствуете внутренний дискомфорт или сопротивление изменениям. Эта карта сигнализирует о том, что вы, возможно, застряли в какой-то ситуации, но избегаете посмотреть на нее под новым углом или отказаться от старых убеждений, которые больше не служат вам. Попробуйте выйти из своей зоны комфорта и посмотреть на происходящее с другого ракурса.

Близнецы — Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Рак — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Лев — перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в воскресенье возможны препятствия или задержки в делах. Следует быть осторожнее с финансами. Также возможен неприятный разговор с человеком, который будет упрямо требовать своего.

Дева — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что в воскресенье Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Весы — Умеренность

Эта карта указывает, что в воскресенье обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать давно задуманное. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Скорпион — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением. В скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Стрелец — Солнце

Это очень хорошая карта. Вас ждет солнце, тепло, радость, семейное счастье. Если Вы болели, возможно именно сейчас пойдете на поправку. А если с кем-то были в ссоре, то самое время помириться.

Козерог — перевернутая Десятка жезлов

На карте нарисован парень, который сгибается под тяжестью десяти жезлов. Главный смысл этой карты — угнетение, при этом тяжело может быть как от бремени проблем, так и цены успеха. В перевернутом положении общий смысл сохраняется, но еще и дополняется. Если Вам выпала эта карта, в ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Водолей — перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Рыбы — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.