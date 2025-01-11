Раки получат поддержку, а Тельцам стоит пересмотреть приоритеты: гороскоп на неделю с 13 по 19 января для всех знаков

Не бойтесь пробовать новое и идти навстречу своим желаниям

На неделе с 13 по 19 января Луна будет проходить через знаки Льва и Девы, что создаст благоприятные условия для укрепления социальных связей и дружбы. Также на все знаки окажет влияние Полнолуние 14 января. А приближающийся сезон Водолея, который начнется 19 января, принесет вдохновение для знакомства с новыми людьми и изучения чего-то нового, обещают астрологи.

Предлагаем узнать, чего ожидать всем знакам Зодиака в ближайшие 7 дней.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наступает время обновления отношений. Вы вспомните о прошлом, но это не помешает вашему оптимизму и стремлению двигаться вперед. К концу недели вы почувствуете ясность и гармонию в личной жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Перед вами откроется возможность переоценить свои планы и приоритеты. Используйте эту неделю для организации проектов и составления четкого плана, особенно ближе к выходным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На этой неделе вы научитесь уважать собственные границы и заботиться о своей энергии. С 14 января вы почувствуете себя более уверенно в общении с другими. Это хорошее время, чтобы наладить отношения и запланировать что-то интересное на выходные.

Рак (21 июня — 22 июля)

Полнолуние в вашем знаке открывает новую главу. Это время любви и поддержки, что даст силы пересмотреть и восстановить важные отношения. Вы готовы к переменам, которые принесут долгожданные результаты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Эта неделя подходит для начала чего-то нового. Ближе к выходным активизируется ваша способность работать в команде, что укрепит ваши позиции в коллективе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Начало недели принесет новые знакомства и укрепление связей. В середине недели вы посмотрите на происходящее в своей жизни в новом свете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эта неделя поможет вам проявить свои лидерские качества. Вы почувствуете уверенность в себе. Не забывайте просить помощи у других и уделите время отдыху к концу недели, чтобы восстановить силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Полнолуние в Раке усилит вашу романтическую энергию. Это отличное время для планирования и укрепления отношений. Убедитесь, что в выходные вы найдете время для отдыха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начало недели вдохновит вас вернуться к давно забытым мечтам. Вы почувствуете прилив энергии для реализации проектов. Вторая половина недели подходит для учебы и карьеры, а к выходным стоит наладить новые контакты и продумать свои планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сосредоточены на улучшении отношений с близкими. Полнолуние в Раке поможет вам лучше понять себя и других, а также найти баланс между независимостью и сотрудничеством. Конец недели принесет вдохновение для изучения новых тем и идей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Полнолуние в Раке откроет перед вами новые перспективы для духовного роста и развития. На неделе у вас будет романтическое настроение. Используйте это время, чтобы исследовать новые горизонты и укрепить связи с окружающими.