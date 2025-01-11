Стрільцям – щастя та гармонія, Козорогам – розчарування та труднощі: гороскоп Таро на 12 січня 2025 року

Проведіть день усвідомлено

12 січня багатьох доля перевірить на терпіння, стійкість та вміння знаходити баланс. Цього дня одні знаки отримають довгоочікувані плоди своєї праці, інші зіткнуться з випробуваннями, які допоможуть вийти на новий рівень.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 12 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Тілець — перевернутий Повішений

Може виникнути ситуація, у якій ви відчуєте внутрішній дискомфорт чи опір змінам. Ця карта сигналізує про те, що ви, можливо, застрягли в якійсь ситуації, але уникаєте подивитися на неї під новим кутом або відмовитися від старих переконань, які вам не служать. Спробуйте вийти зі своєї зони комфорту та подивитися на те, що відбувається з іншого ракурсу.

Близнюки — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день видасться на професійному фронті.

Рак — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені у собі, і тому не можете зрушити далі.

Лев — перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що у неділю можливі перешкоди чи затримки у справах. Слід бути обережнішими з фінансами. Також можлива неприємна розмова з людиною, яка вперто вимагатиме свого.

Діва — перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що у неділю Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Терези — Помірність

Ця карта вказує, що у неділю обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, і Ви зможете реалізувати давно задумане. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Скорпіон — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням. Незабаром Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Стрілець — Сонце

Це дуже гарна мапа. На вас чекає сонце, тепло, радість, сімейне щастя. Якщо Ви хворіли, можливо, саме зараз підете на поправку. А якщо з кимось були у сварці, то саме час помиритись.

Козоріг — перевернута Десятка жезлів

На карті намальовано хлопця, який згинається під вагою десяти жезлів. Головний зміст цієї карти — пригнічення, при цьому важко може бути як від тягаря проблем, так і від ціни успіху. У перевернутому положенні загальний зміст зберігається, але ще й доповнюється. Якщо Вам випала ця карта, у найближчий тиждень Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що для досягнення поставленої мети Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Водолій — перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь зі сфер життя.

Риби — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.